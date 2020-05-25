Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Mayıs su kesintisi listesi içerisinde Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Beykoz, Bakırköy, Kadıköy yer alıyor. Planlı kesinti olarak planlanan bölgelerde şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışması yapıldığı aktarılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 25 Mayıs İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen bazı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Ataköy 1Kısım Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.05.2020 10:22
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Beykoz
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Paşabahçe Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.05.2020 10:54
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Esenler
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Oruç Reis Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.05.2020 11:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Eyüpsultan
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.05.2020 11:27
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Halkalı Merkez Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.05.2020 11:47
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Osmanağa Mah,Caferağa Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|25.05.2020 10:49
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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