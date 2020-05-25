Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Mayıs su kesintisi listesi içerisinde Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Beykoz, Bakırköy, Kadıköy yer alıyor. Planlı kesinti olarak planlanan bölgelerde şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışması yapıldığı aktarılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 25 Mayıs İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 1Kısım Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2020 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Paşabahçe Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2020 10:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Esenler Etkilenen Mahalleler : Oruç Reis Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2020 11:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2020 11:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 25.05.2020 11:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]