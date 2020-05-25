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Haber Giriş: 25.05.2020 - 11:58,Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri

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Sular ne zaman gelecek? 25 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri
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İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, 25 Mayıs Pazartesi günü meydana gelen kesintilerin ardından merakla araştırılmaya başlandı. Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Beykoz, Bakırköy, Kadıköy su kesintisi için saat ve tarih bilgilerini veren İSKİ, kesintilerin hangi mahallelerde gerçekleşeceğini de belirtti. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 25 Mayıs İstanbul su kesintisi suların ne zaman geleceği hakkında merak edilen bazı bilgiler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusu, internet üzerinden araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Mayıs su kesintisi listesi içerisinde Küçükçekmece, Eyüpsultan, Esenler, Beykoz, Bakırköy, Kadıköy yer alıyor. Planlı kesinti olarak planlanan bölgelerde şebeke hattındaki arızanın giderimi için onarım çalışması yapıldığı aktarılıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte, 25 Mayıs İstanbul su kesintisi hakkında merak edilen bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 1Kısım Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2020 10:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Paşabahçe Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2020 10:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Oruç Reis Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2020 11:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2020 11:27
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Halkalı Merkez Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2020 11:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah,Caferağa Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:25.05.2020 10:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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