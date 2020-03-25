Sular ne zaman gelecek? 25 Mart İSKİ su kesintisi ve arıza programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 25 Mart 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un içmesuyu şebeke hattındaki arıza nedeniyle onarım çalışması yapılacağından dolayı, söz konusu ilçelerin bazı bölgelere belirli saatler arasında su verilmeyeceği İSKİ tarafından açıklandı. İşte, bu ilçelerde yaşayan vatandaşların merakla araştırdığı 'Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı...
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Başak Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-25 12:26:24.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 2020-03-25 14:08:54.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultangazi
Etkilenen Mahalleler : Zübeyde Hanım Mah,75Yıl Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-25 08:39:57.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.3.2020 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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