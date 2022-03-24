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Sular ne zaman gelecek? 24 Mart İSKİ su kesintisi listesi

#İski#İski Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek 24 Mart İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 24 Mart Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 24 Mart Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 24 Mart Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Maltepe'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Yenibosna Merkez Mah,Siyavuşpaşa Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Soğanlı Mah,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:24.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Deplase Çalışması
Açıklama:500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:24.03.2022 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demirkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:24.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler:Kavaklı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.03.2022 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah
Arıza Sebebi:Elektrik Enerjisi Problemi
Açıklama:Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:24.03.2022 10:00
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Bağlarbaşı Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.03.2022 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Kavakpınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.03.2022 09:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Kaleiçi Mah,Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:24.03.2022 09:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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