Sular ne zaman gelecek? 24 Mart İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 24 Mart Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 24 Mart Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bahçelievler, Bakırköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Güngören, Maltepe'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah,Siyavuşpaşa Mah,Zafer Mah,Şirinevler Mah,Çobançeşme Mah,Fevzi Çakmak Mah,Cumhuriyet Mah,Hürriyet Mah,Soğanlı Mah,Kocasinan Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Sakızağacı Mah,Yenimahalle,Zeytinlik Mah,Osmaniye Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Cevizlik Mah,Kartaltepe Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Deplase Çalışması Açıklama : 500 Df Isale Hattı Deplase Bağlantı Çalışmaları Ile Osmanıye 700Mm Isale Hattında Vana Ve Debımetre Montaj Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 08:54 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 25.03.2022 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah,Yavuzselim Mah,Sancaktepe Mah,İnönu Mah,Çınar Mah,Yıldıztepe Mah,Merkez Mah,Demirkapı Mah,Barbaros Mah,15 Temmuz Mah,Kemalpaşa Mah,Kazım Karabekir Mah,Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Kavaklı Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mareşal Çakmak Mah,Haznedar Mah,Sanayi Mah,Merkez Mah,Gençosman Mah,Akıncılar Mah,Güven Mah,Güneştepe Mah Arıza Sebebi : Elektrik Enerjisi Problemi Açıklama : Bahçelıevler Yenı Ve Bahçelıevler Eskı Terfı Merkezınde Iç Ihtıyaç Trafosu Bakım Nedeni İle Devre Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 24.03.2022 10:00 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Maltepe Etkilenen Mahalleler : Bağlarbaşı Mah Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Pendik Etkilenen Mahalleler : Kavakpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.03.2022 09:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.