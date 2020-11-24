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Haber Giriş: 24.11.2020 - 17:00 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 24 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 24 Kasım İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 24 Kasım Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 24 Kasım İSKİ su kesintisi kapsamında Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Eyüp, Beykoz'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 24 Kasım Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

24 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2020 12:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 21:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:İkitelli Osb
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2020 14:58
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenler
Etkilenen Mahalleler:Tuna Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2020 09:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Topçular Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2020 15:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.11.2020 10:31
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Küçükkılıçlı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:24.11.2020 15:01
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Çamlık Mah,Çakmak Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi:24.11.2020 14:55
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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