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Sular ne zaman gelecek? 24 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#İski#Sular Ne Zaman Gelecek#İski Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 24 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 24 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 24 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Bahçelievler, Küçükçekmece, Çekmeköy ve Şile'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 24 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler:Kocasinan Mah,Hürriyet Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.12.2021 14:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.12.2021 22:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çekmeköy
Etkilenen Mahalleler:Nişantepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.12.2021 15:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Ağva Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:24.12.2021 14:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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