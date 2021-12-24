Sular ne zaman gelecek? 24 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 24 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Bahçelievler Etkilenen Mahalleler : Kocasinan Mah,Hürriyet Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2021 14:14 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 23.12.2021 22:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Nişantepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 24.12.2021 15:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 24.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.