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Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#İski Su Kesintisi#İski Kesinti Listesi
Sular ne zaman gelecek 23 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 23 Kasım Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 23 Kasım Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 23 Kasım Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Fatih, Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Haraççı Mah,Hacımaşlı Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:İçerenköy Mah,Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 09:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Zuhuratbaba Mah,Ataköy 3-4-11Kısım Mah,Ataköy 1Kısım Mah,Ataköy 2-5-6Kısım Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Karabal Deresi Dere Islahı Çalışması İşi Kapsamında 400 Mm Lik Df İsale Hattında Kesinti Yapılacağından Beslenen Bölgelere Su Verilemeyecektir
Başlama Tarihi:23.11.2021 08:51
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 24.11.2021 tarihinde saat 3:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Şehremini Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 08:42
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Sanayi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 10:32
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 02:08
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Şerifali Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:23.11.2021 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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