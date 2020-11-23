Sular ne zaman gelecek? 23 Kasım 2020 İSKİ kesinti listesi
23 Kasım Pazartesi günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 23 Kasım 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2020 15:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Yeşilova Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2020 15:44
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler : Emek Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2020 14:59
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 20:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Kocataş Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Büyükdere Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Burhaniye Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.11.2020 10:22
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle