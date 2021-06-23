Sular ne zaman gelecek? 23 Haziran İstanbul'da kesinti olacak ilçeler
23 Haziran Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 23 Haziran su kesintisi listesi...
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Orhangazi Mah,Güzelyalı Mah,Esenyalı Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2021 09:46
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Zeytinburnu
Etkilenen Mahalleler : Sümer Mah,Nuripaşa Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 23.06.2021 10:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Kestanelik Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 22.06.2021 21:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 23.6.2021 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.