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Sular ne zaman gelecek? 22 Şubat İSKİ su kesintisi listesi

#İski#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 22 Şubat İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 22 Şubat Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 22 Şubat Cumartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Esenyurt, Güngören, Büyükçekmece'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 22 Şubat Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Kamiloba Mah,Celaliye Mah
Arıza Sebebi:200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2022 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Esenyurt
Etkilenen Mahalleler:Yeşilkent Mah,Pınar Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2022 06:39
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Güngören
Etkilenen Mahalleler:Haznedar Mah,Güven Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2022 09:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Pendik
Etkilenen Mahalleler:Esenyalı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.02.2022 09:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.2.2022 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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