Sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Haberin Devamı

Sular ne zaman gelecek sorusu, 22 Aralık Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 22 Aralık Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Kağıthane, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Örnek Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 12:20 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah,Kayabaşı Mah,Güvercintepe Mah Arıza Sebebi : 500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Bayramtepe-Kayabaşı İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 22.12.2021 11:28 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : G.O.Paşa Etkilenen Mahalleler : Karadeniz Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 15:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 22.12.2021 14:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.