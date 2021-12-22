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Sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular#İski#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 22 Aralık Çarşamba günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 22 Aralık Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 22 Aralık Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Kağıthane, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Örnek Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.12.2021 12:20
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şamlar Mah,Kayabaşı Mah,Güvercintepe Mah
Arıza Sebebi:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Bayramtepe-Kayabaşı İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:22.12.2021 11:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler:Karadeniz Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.12.2021 15:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:22.12.2021 14:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Nurtepe Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:22.12.2021 14:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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