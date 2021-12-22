Sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 22 Aralık Çarşamba günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 22 Aralık Çarşamba günü İSKİ su kesintisi kapsamında Kağıthane, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Ataşehir'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Ataşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Örnek Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2021 12:20
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Başakşehir
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şamlar Mah,Kayabaşı Mah,Güvercintepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
|Açıklama
|:
|Bayramtepe-Kayabaşı İsale Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2021 11:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|G.O.Paşa
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Karadeniz Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2021 15:05
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2021 14:12
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kağıthane
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Nurtepe Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Basınç Düşüklüğü
|Başlama Tarihi
|:
|22.12.2021 14:28
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 22.12.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.