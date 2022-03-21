Sular ne zaman gelecek? 21 Mart İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 21 Mart Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 21 Mart Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Maltepe, Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Bayrampaşa Etkilenen Mahalleler : Cevatpaşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 21.03.2022 10:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.