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Sular ne zaman gelecek? 21 Mart İSKİ su kesintisi listesi

#Sular#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 21 Mart İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 21 Mart Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Sular ne zaman gelecek sorusu, 21 Mart Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 21 Mart Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Maltepe, Silivri'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Cevatpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.03.2022 10:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler:Muratpaşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Arızası
Başlama Tarihi:21.03.2022 11:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Fikirtepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.03.2022 09:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:İnkılap Mah,Hekimbaşı Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:21.03.2022 11:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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