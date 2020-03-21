Sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2020 İSKİ su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından 21 Mart 2020 tarihine dair arıza kesinti sayfasında açıklamalarda bulundu. Kurumunda resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre; Anadolu ve Avrupa yakasında birçok ilçede su kesintisi olacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul’un farklı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İşte, 21 Mart 2020 İSKİ su kesintisi hakkında tüm ayrıntılar...
İlçe : Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Yıldırım Mah,Altıntepsi Mah,Orta Mah,Terazidere Mah
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenyurt
Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehter Ceşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-21 15:43:36.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Yıldıztabya Mah,Bağlarbaşı Mah,Karadeniz Mah
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Güngören
Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah
Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kağıthane
Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 2020-03-21 17:40:20.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah
Açıklama : Ana İsale Hatt Dezenfekte Edilmesi
Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:25:53.0
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.03.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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