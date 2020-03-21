Sular ne zaman gelecek? 21 Mart 2020 İSKİ su kesintisi

İstanbul’un farklı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İçme suyu şebeke hattındaki arızanın giderimi için yapılan onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. İşte, 21 Mart 2020 İSKİ su kesintisi hakkında tüm ayrıntılar...

İlçe : Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler : Vatan Mah,Yenidoğan Mah,Yıldırım Mah,Altıntepsi Mah,Orta Mah,Terazidere Mah

Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenler

Etkilenen Mahalleler : Nene Hatun Mah,Namık Kemal Mah,Çiftehavuzlar Mah,Yavuz Selim Mah,Fevzi Çakmak Mah,Davutpaşa Mah,Mimar Sinan Mah,Menderes Mah

Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Esenyurt

Etkilenen Mahalleler : Yeşilkent Mah,Mehter Ceşme Mah,Mehmet Akif Ersoy Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-21 15:43:36.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Yıldıztabya Mah,Bağlarbaşı Mah,Karadeniz Mah

Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Güngören

Etkilenen Mahalleler : Gençosman Mah

Açıklama : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:24:37.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 23:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kağıthane

Etkilenen Mahalleler : Çağlayan Mah

Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-21 17:40:20.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 21.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : İsmetpaşa Mah,Fevzipaşa Mah

Açıklama : Ana İsale Hatt Dezenfekte Edilmesi

Başlama Tarihi : 2020-03-21 14:25:53.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 22.03.2020 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.