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Haber Giriş: 20.02.2020 - 14:16,Son Güncelleme:/

Sular ne zaman gelecek? 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Perşembe günü Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası için su kesintisi uyarısında bulundu. Yazılı olarak yapılan duyuruda su kesintisinin yaşanacağı ilçelerin yanı sıra kesintilerin sona ereceği saat yer alıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

2020-02-20 11:26:20.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Hürriyet Mah,Türkoba Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı

Başlama Tarihi

:

2020-02-20 11:42:54.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 
     

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-20 12:11:54.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Fatih

Etkilenen Mahalleler

:

Molla Gürani Mah,İskenderpaşa Mah,Atikali Mah,Derviş Ali Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-20 12:32:18.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Fındıklı Mah

Açıklama

:

Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi

Başlama Tarihi

:

2020-02-20 11:08:45.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Şişli

Etkilenen Mahalleler

:

İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

2020-02-20 12:54:03.0

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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