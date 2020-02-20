Sular ne zaman gelecek? 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 20 Şubat Perşembe günü Avrupa ve Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su verilemeyecek. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası için su kesintisi uyarısında bulundu. Yazılı olarak yapılan duyuruda su kesintisinin yaşanacağı ilçelerin yanı sıra kesintilerin sona ereceği saat yer alıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
2020-02-20 11:26:20.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Hürriyet Mah,Türkoba Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi
:
2020-02-20 11:42:54.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-20 12:11:54.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Fatih
Etkilenen Mahalleler
:
Molla Gürani Mah,İskenderpaşa Mah,Atikali Mah,Derviş Ali Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-20 12:32:18.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Maltepe
Etkilenen Mahalleler
:
Fındıklı Mah
Açıklama
:
Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi
:
2020-02-20 11:08:45.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Şişli
Etkilenen Mahalleler
:
İzzet Paşa Mah,Kuştepe Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
2020-02-20 12:54:03.0
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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