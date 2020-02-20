İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası için su kesintisi uyarısında bulundu. Yazılı olarak yapılan duyuruda su kesintisinin yaşanacağı ilçelerin yanı sıra kesintilerin sona ereceği saat yer alıyor. Kesintilerden etkilenen mahallelerde ikamet eden vatandaşlar internet üzerinden araştırma yaparak bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Şubat İSKİ su kesintisi programı

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 2020-02-20 11:26:20.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Hürriyet Mah,Türkoba Mah Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 2020-02-20 11:42:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-20 12:11:54.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Molla Gürani Mah,İskenderpaşa Mah,Atikali Mah,Derviş Ali Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 2020-02-20 12:32:18.0 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.2.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.