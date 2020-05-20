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Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri
Şebeke hattı arızası nedeniyle belirli semtlerde gerçekleşen su kesintisi, bu semtlerde oturan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Küçükçekmece, Kadıköy, Üsküdar bölgesinde belirli mahallelerde gerçekleşen su kesintisi, İSKİ internet sitesi üzerinden bilgilendirildi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kesinti süreleri, ilçelere göre değişiklik gösterecek. İşte, 20 Mayıs İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|K.Çekmece
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Soğütlüçeşme Mah
|Açıklama
|:
|250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2020 10:45
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Kadıköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Kozyatağı Mah,Bostancı Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2020 13:38
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Üsküdar
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Mehmet Akif Ersoy Mah
|Açıklama
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|20.05.2020 14:48
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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