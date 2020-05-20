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Haber Giriş: 20.05.2020 - 17:04,Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri

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Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri
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Şebeke hattı arızası nedeniyle belirli semtlerde gerçekleşen su kesintisi, bu semtlerde oturan vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Küçükçekmece, Kadıköy, Üsküdar bölgesinde belirli mahallelerde gerçekleşen su kesintisi, İSKİ internet sitesi üzerinden bilgilendirildi. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kesinti süreleri, ilçelere göre değişiklik gösterecek. İşte, 20 Mayıs İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Soğütlüçeşme Mah
Açıklama:250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.05.2020 10:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Kozyatağı Mah,Bostancı Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.05.2020 13:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Mehmet Akif Ersoy Mah
Açıklama:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:20.05.2020 14:48
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
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