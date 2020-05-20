Sular ne zaman gelecek? 20 Mayıs İSKİ su kesintisi bilgileri

İstanbul'da sular ne zaman gelecek sorusuna cevap arayan vatandaşlar, internet üzerinden detayları araştırmaya başladı. İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kesinti süreleri, ilçelere göre değişiklik gösterecek. İşte, 20 Mayıs İstanbul'da yaşanan su kesintisi ve sular ne zaman gelecek sorusunun cevabı

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Soğütlüçeşme Mah Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 20.05.2020 10:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 20.5.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]