Sular ne zaman gelecek? 19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 19 Ekim 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 19 Ekim 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Yeni Sahra Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 11:52Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe :B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : 19 Mayıs Mah,Dizdariye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 13:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 19.10.2020 14:38
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kanarya Mah,Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 13:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Esenler
Etkilenen Mahalleler : Fatih Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 15:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Zuhuratbaba Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 19.10.2020 15:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : 19 Mayıs Mah,Dizdariye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 13:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Kamiloba Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 19.10.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 19.10.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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