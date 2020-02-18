Sular ne zaman gelecek? 18 Şubat 2020 İSKİ su kesintisi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 18 Şubat Salı günü, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İSKİ'nin internet sitesinde bugün hangi ilçelerde ve hangi mahallelerde kesinti olduğu açıklandı. İşte, son dakika İSKİ su kesintisi bilgisi...
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.
Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş'ta 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek. Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:
Kağıthane ilçesi: Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe Mahalleleri.
Sarıyer ilçesi: Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden Mahalleleri’nin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy(Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya Mahallelerinin tamamı.
Beşiktaş ilçesi: Konaklar ve Levent Mahalleleri.
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