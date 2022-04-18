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Sular ne zaman gelecek? 18 Nisan İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman#Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 18 Nisan İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 18 Nisan Pazartesi günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 18 Nisan Pazartesi günü İSKİ su kesintisi kapsamında Başakşehir, Eyüp ve Şişli'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 18 Nisan Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şahintepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.04.2022 12:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.04.2022 12:24
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Mecidiyeköy Mah,Gülbahar Mah,Esentepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:18.04.2022 11:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 18.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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#Sular Ne Zaman#Su Kesintisi

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