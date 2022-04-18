Sular ne zaman gelecek? 18 Nisan İSKİ su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 18 Nisan Pazartesi günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.04.2022 12:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Mithatpaşa Mah,Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 18.04.2022 12:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 18.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.