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Haber Giriş: 18.08.2021 - 12:09 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 18 Ağustos su kesintisi programı
İSKİ yaptığı yazılı açıklamada "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda su kesintileri yaşanıyor İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı duyurularla 18 Ağustos Pazartesi günü su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. Planlı programa göre, Maltepe, Sarıyer, Sultangazi, Çatalca, Ümraniye'de su kesintisi yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

Planlı su kesintisi listesini resmi adresinden paylaşan İSKİ "Zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerini kullandı.

18 İSKİ SU KESİNTİSİ PROGRAMI 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Maltepe

Etkilenen Mahalleler

:

Başıbüyük Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.08.2021 02:21

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sarıyer

Etkilenen Mahalleler

:

Ayazağa Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.08.2021 09:31

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Sultangazi

Etkilenen Mahalleler

:

Zübeyde Hanım Mah,Gazi Mah,75Yıl Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.08.2021 10:58

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 12:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Çiftlikköy Merkez Mah,Örencik Mah,Hisarbeyli Mah,Başak Mah,Celepköy Mah

Arıza Sebebi

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.08.2021 10:13

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Ümraniye

Etkilenen Mahalleler

:

Namık Kemal Mah,Esenevler Mah

Arıza Sebebi

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

18.08.2021 10:16

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 18.8.2021 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

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