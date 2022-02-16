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Sular ne zaman gelecek? 16 Şubat arıza ve kesinti listesi

#İSKİ#Kesinti#Arıza
Sular ne zaman gelecek 16 Şubat arıza ve kesinti listesi

16 Şubat günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?

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İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 16 Şubat 2022 su kesintisi listesi...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Hadımköy Mah
Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi : 16.02.2022 14:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Yenibosna Merkez Mah,Kocasinan Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.02.2022 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Kazım Karabekir Mah,Hürriyet Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.02.2022 10:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Sahil Mah,Yakuplu Mah,Marmara Mah,Dereağzı Mah,Gürpınar Mah
Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Branşman Bağlantısı
Açıklama : Marmara Mahallesi Liman Caddesi 500 Mm Df İsale Hattı Üzerinde Branşman Bağlantı Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi : 16.02.2022 11:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Atatürk Mah
Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.02.2022 14:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Kandilli Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 16.02.2022 13:53
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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