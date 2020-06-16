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Haber Giriş: 16.06.2020 - 12:20,Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı

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Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı
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16 Haziran İSKİ su kesintisi programı paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi güncel listesini resmi sayfası üzerinden yayımladı. Duyuruda 'aman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki, sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı

İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal'ın da içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı

16 Haziran İSKİ su kesintisi programı 

Arıza Kesinti

İlçe

:

B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler

:

Türkoba Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 10:05

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Başakşehir

Etkilenen Mahalleler

:

Bahçeşehir 1Kısım Mah

Açıklama

:

150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 11:40

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler

:

Yakuplu Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 09:27

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler

:

Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 11:06

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Güngören

Etkilenen Mahalleler

:

Mehmet Nesih Özmen Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 09:45

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kadıköy

Etkilenen Mahalleler

:

Eğitim Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 10:26

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kartal

Etkilenen Mahalleler

:

Kordonboyu Mah

Açıklama

:

200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 11:24

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Seyrantepe Mah

Açıklama

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 09:42

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Kağıthane

Etkilenen Mahalleler

:

Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah

Açıklama

:

Basınç Düşüklüğü

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 11:10

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

Arıza Kesinti

İlçe

:

Çatalca

Etkilenen Mahalleler

:

Kalfa Mah

Açıklama

:

100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi

:

16.06.2020 11:12

Bitiş Tarihi

:

Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

 

 

 

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