Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı
16 Haziran İSKİ su kesintisi programı paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) su kesintisi güncel listesini resmi sayfası üzerinden yayımladı. Duyuruda 'aman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşması gecikebilmekte, kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabilmektedir." ifadelerine yer verildi. Peki, sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı
İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal'ın da içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı
16 Haziran İSKİ su kesintisi programı
Arıza Kesinti
İlçe
:
B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler
:
Türkoba Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 10:05
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Başakşehir
Etkilenen Mahalleler
:
Bahçeşehir 1Kısım Mah
Açıklama
:
150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 11:40
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler
:
Yakuplu Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 09:27
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler
:
Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 11:06
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Güngören
Etkilenen Mahalleler
:
Mehmet Nesih Özmen Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 09:45
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kadıköy
Etkilenen Mahalleler
:
Eğitim Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 10:26
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kartal
Etkilenen Mahalleler
:
Kordonboyu Mah
Açıklama
:
200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 11:24
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link]
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Seyrantepe Mah
Açıklama
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 09:42
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Kağıthane
Etkilenen Mahalleler
:
Şirintepe Mah,Sultan Selim Mah
Açıklama
:
Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 11:10
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe
:
Çatalca
Etkilenen Mahalleler
:
Kalfa Mah
Açıklama
:
100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi
:
16.06.2020 11:12
Bitiş Tarihi
:
Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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