İstanbul'un çeşitli ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Büyükçekmece, Başakşehir, Beylikdüzü, Eyüpsultan, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal'ın da içerisinde bulunduğu bazı ilçelere su verilemiyor. Arıza, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle yapılan planlı kesintilerden etkilenen vatandaşlar, 'Sular ne zaman gelecek? ' sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Peki, Sular ne zaman gelecek? 16 Haziran İSKİ su kesintisi programı

16 Haziran İSKİ su kesintisi programı

Arıza Kesinti İlçe : B.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Türkoba Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 10:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Bahçeşehir 1Kısım Mah Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 11:40 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beylikdüzü Etkilenen Mahalleler : Yakuplu Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 09:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Çırçır Mah,Karadolap Mah,Alibeyköy Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 11:06 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Güngören Etkilenen Mahalleler : Mehmet Nesih Özmen Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 09:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Eğitim Mah Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah Açıklama : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 16.06.2020 11:24 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 21:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir. Kesinti bölgelerini haritada görmek için tıklayın: [Link] Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Seyrantepe Mah Açıklama : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 16.06.2020 09:42 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 16.6.2020 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.