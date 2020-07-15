Sular ne zaman gelecek? 15 Temmuz İSKİ kesinti listesi
15 Temmuz Çarşamba günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 15 Temmuz 2020 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah,İslambey Mah,Bolluca Mah,Hicret Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Yenilemesi
Başlama Tarihi : 15.07.2020 11:04
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mahyenibosna
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 14.07.2020 20:33
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir
İlçe : Başakşehir
Etkilenen Mahalleler : Şahintepe Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 14:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beykoz
Etkilenen Mahalleler : Çiğdem Mah,İncirköy Mah,Gümüşsuyu Mah,Soğuksu Mah
Açıklama : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 14:15
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Halkalı Merkez Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 13:52
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kartal
Etkilenen Mahalleler : Kordonboyu Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 14:26
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Ayazağa Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 13:16
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ümraniye
Etkilenen Mahalleler : Ihlamurkuyu Mah,Cemil Meriç Mah
Açıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 08:55
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Aziz Mahmud Hüdayi Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.07.2020 13:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.7.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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