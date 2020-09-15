Sular ne zaman gelecek? 15 Eylül İSKİ su kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 15 Eylül 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza programı...
İlçe : Sarıyer
Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Ptt Evleri Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 12:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 10:20
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah,Adil Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 11:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Tuzla
Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah
Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 13:34
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 12:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 13:28
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Çelebi Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.09.2020 11:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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