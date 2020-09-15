Sular ne zaman gelecek? 15 Eylül İSKİ su kesinti listesi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yayınlanan bilgilere göre; kentin hem Avrupa hem de Anadolu yakalarında çeşitli nedenlerle su kesintilerinin yaşandığı görülüyor. İşte, 15 Eylül İSKİ su kesintisi ve arıza programı...

İlçe : Sarıyer

Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Ptt Evleri Mah,Çayırbaşı Mah,Büyükdere Mah,Kazım Karabekir Paşa Mah,Kocataş Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 12:01

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Battal Gazi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 10:20

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah,Battal Gazi Mah,Adil Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 11:03

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Tuzla

Etkilenen Mahalleler : Aydınlı Mah

Arıza Sebebi : 200 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 13:34

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 12:57

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Üsküdar

Etkilenen Mahalleler : Selimiye Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 13:28

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Çelebi Mah

Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 15.09.2020 11:56

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.9.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.