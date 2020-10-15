Sular ne zaman gelecek? 15 Ekim İstanbul su kesinti listesi
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 15 Ekim 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 15 Ekim 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Mfevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2020 17:24
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler : Kılıç Ali Paşa Mah,Kuloğlu Mah,Cihangir Mah,Firuz Ağa MahArıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2020 16:56
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Koşuyolu Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2020 14:31
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Üsküdar
Etkilenen Mahalleler : Sultantepe Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 15.10.2020 15:14
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 15.10.2020 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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