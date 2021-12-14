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Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek 14 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 14 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Sular ne zaman gelecek sorusu, 14 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 14 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Fatih, Sultanbeyli sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Şenlikköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.12.2021 15:15
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:14.12.2021 10:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Gümüşyaka Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:14.12.2021 10:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Eskişehir Mah,Ergenekon Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:14.12.2021 13:35
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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