Sular ne zaman gelecek? 14 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 14 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 14 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Fatih, Sultanbeyli sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Bakırköy
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Şenlikköy Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.12.2021 15:15
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Selimpaşa Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|14.12.2021 10:41
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Silivri
|Etkilenen Mahalleler
|:
|Gümüşyaka Merkez Mah
|Arıza Sebebi
|:
|Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
|Başlama Tarihi
|:
|14.12.2021 10:43
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Şişli
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İnönü Mah,Eskişehir Mah,Ergenekon Mah
|Arıza Sebebi
|:
|150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|14.12.2021 13:35
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 14.12.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.