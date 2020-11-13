Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 13 Kasım Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

13 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Avcılar Etkilenen Mahalleler : Firuzköy Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:37 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beykoz Etkilenen Mahalleler : Yeni Mahalle Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:36 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,Eyüp Merkez Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Akşemsettin Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:29 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : Sultanmurat Mah,Yenimahalle,Yeşilova Mah,Cennet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Gültepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 13.11.2020 09:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.