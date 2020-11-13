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Haber Giriş: 13.11.2020 - 10:09 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 13 Kasım İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 13 Kasım Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 13 Kasım İSKİ su kesintisi kapsamında Küçükçekmece, Avcılar, Maltepe, Eyüp, Beykoz'da sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 13 Kasım Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

13 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Firuzköy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Avcılar
Etkilenen Mahalleler:Firuzköy Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:37
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 11:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beykoz
Etkilenen Mahalleler:Yeni Mahalle
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:36
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Sakarya Mah,Silahtarağa Mah,Eyüp Merkez Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Akşemsettin Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:29
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:Sultanmurat Mah,Yenimahalle,Yeşilova Mah,Cennet Mah,Fevzi Çakmak Mah,Gültepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Maltepe
Etkilenen Mahalleler:Aydınevler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:13.11.2020 09:14
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 13.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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