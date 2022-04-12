Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan İSKİ su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 12 Nisan Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 12.04.2022 10:09 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Mustafa Kemal Paşa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2022 11:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Boğazköy İstiklal Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 12.04.2022 14:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi Açıklama : Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 12.04.2022 06:12 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Başakşehir Etkilenen Mahalleler : Şamlar Mah,Kayabaşı Mah Arıza Sebebi : Enerji Kesintisi Açıklama : Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır. Başlama Tarihi : 12.04.2022 14:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2022 13:18 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.04.2022 15:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.