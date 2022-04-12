Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? 12 Nisan İSKİ su kesintisi listesi

#İski#İski Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek
Sular ne zaman gelecek 12 Nisan İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 12 Nisan Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 12 Nisan Salı günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Bakırköy, Başakşehir, Eyüp, Fatih ve Sultangazi'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

İSKİ su kesintisi 12 Nisan Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Yunus Emre Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:12.04.2022 10:09
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Mustafa Kemal Paşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.04.2022 11:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:12.04.2022 14:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah,Yeşilyurt Mah,Ataköy 7-8-9-10Kısım Mah,Sakızağacı Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattına Debimetre Montajı / Değişimi
Açıklama:Yeşilköy 800 Mm Ve Ataköy 600Mm İsale Hatlarında Debimetre Ve Vana Montaj Çalışması Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:12.04.2022 06:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Başakşehir
Etkilenen Mahalleler:Şamlar Mah,Kayabaşı Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Kayabaşı Terfi Bedaş Kaynaklı Enerji Kesintisi Sebebi İle İşletme Dışı Kalmıştır.
Başlama Tarihi:12.04.2022 14:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Rami Yeni Mah,Rami Cuma Mah,Düğmeciler Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.04.2022 13:18
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Şehremini Mah,Mevlanakapı Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.04.2022 15:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Malkoçoğlu Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi:12.04.2022 13:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.4.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haberle ilgili daha fazlası:
#İski#İski Su Kesintisi#Sular Ne Zaman Gelecek

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme

BAKMADAN GEÇME!

Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin
Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

Gıda sahtekarları şimdi de hurmaya el attı

#Sağlıklı Beslenme