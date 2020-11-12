Sular ne zaman gelecek? 12 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 12 Kasım Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

12 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Karadolap Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 14:04 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 12:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 13:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Atalar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 12.11.2020 13:41 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Atatürk Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 12.11.2020 12:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.