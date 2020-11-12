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Haber Giriş: 12.11.2020 - 14:38 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 12 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 12 Kasım İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 12 Kasım Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 12 Kasım İSKİ su kesintisi kapsamında Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Silivri, Çatalca ve Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 12 Kasım Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

12 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde;

Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Karadolap Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 14:04
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 12:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Hasanpaşa Mah,Acıbadem Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 13:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kartal
Etkilenen Mahalleler:Atalar Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:12.11.2020 13:41
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah,Atatürk Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 12:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Fatih Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:12.11.2020 12:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 12.11.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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