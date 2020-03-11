Sular ne zaman gelecek? 11 Mart 2020 İSKİ su kesintisi 

İstanbul'un ilçelerinden su kesintisine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 11 Mart 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...



İlçe : Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Ağaçlı MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 2020-03-11 12:38:54.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez MahAçıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-03-11 16:09:02.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Sultanbeyli

Etkilenen Mahalleler : Mecidiye MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-03-11 09:11:31.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Şile

Etkilenen Mahalleler : Sahilköy Mah,Kurna Mah,Karakiraz MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-03-11 15:23:36.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.