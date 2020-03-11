Sular ne zaman gelecek? 11 Mart 2020 İSKİ su kesintisi
Sular ne zaman gelecek?' sorusunun yanıtı İSKi'nin yaptığı su kesintisi sonrasında arandı. Su kesinti ile karşılaşan İstanbullular İSKİ'nin resmi internet adresinden yapılan açıklamaya yöneldi. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre Anadolu ve Avrupa yakasında bazı ilçelerde kesinti yaşanacak. Peki, Sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un ilçelerinden su kesintisine yönelik haberler gelmeye devam ediyor. Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 11 Mart 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,Ağaçlı MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 2020-03-11 12:38:54.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah,Tevfikbey Mah,Halkalı Merkez MahAçıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-03-11 16:09:02.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler : Mecidiye MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-03-11 09:11:31.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Şile
Etkilenen Mahalleler : Sahilköy Mah,Kurna Mah,Karakiraz MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 2020-03-11 15:23:36.0Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.3.2020 tarihinde saat 18:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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