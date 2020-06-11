Sular ne zaman gelecek? 11 Haziran İSKİ arıza kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 11 Haziran 2020 Perşembe günü su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. İşte, 11 Haziran İSKİ arıza kesinti programı...
İlçe : Avcılar
Etkilenen Mahalleler : Firuzköy MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 13:57Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 14:08Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beylikdüzü
Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 11.06.2020 09:55Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 13:39Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 11.06.2020 12:53Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Celepköy MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 10:11Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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