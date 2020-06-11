Sular ne zaman gelecek? 11 Haziran İSKİ arıza kesinti programı

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. İşte, 11 Haziran İSKİ arıza kesinti programı...



İlçe : Avcılar

Etkilenen Mahalleler : Firuzköy MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 13:57Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : Bahçelievler MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 14:08Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Beylikdüzü

Etkilenen Mahalleler : Cumhuriyet Mah,Büyükşehir MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 11.06.2020 09:55Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : K.Çekmece

Etkilenen Mahalleler : İnönü MahAçıklama : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 13:39Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Silivri

Etkilenen Mahalleler : Gümüşyaka Merkez MahAçıklama : Şebeke Hattı Vana Montajı/DeğişimiBaşlama Tarihi : 11.06.2020 12:53Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İlçe : Çatalca

Etkilenen Mahalleler : Celepköy MahAçıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı ArızasıBaşlama Tarihi : 11.06.2020 10:11Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.6.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.