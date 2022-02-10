Sular ne zaman gelecek? 10 Ocak İSKİ su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 10 Şubat Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Küçükbakkalköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:17 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Mimar Sinan Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 14:19 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Yeşilköy Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:59 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Beyoğlu Etkilenen Mahalleler : Şahkulu Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:02 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Eyüpsultan Etkilenen Mahalleler : Emniyettepe Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:25 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kağıthane Etkilenen Mahalleler : Merkez Mah,Hamidiye Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 09:43 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Meclis Mah,Sarıgazi Mah,İnönü Mah,Kemal Türkler Mah,Abdurrahmangazi Mah,Atatürk Mah,Emek Mah Arıza Sebebi : Ana İsale Hattı Vana Arızası Açıklama : Sancaktepe İnönü Mah. Demokrasi Cad. Üzerinde 400 Mm Vana Arızası Sebebi İle 900 Mm İsale Hattı Kapatılmıştır. Başlama Tarihi : 10.02.2022 09:49 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Silivri Etkilenen Mahalleler : Selimpaşa Mah Arıza Sebebi : 150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 11:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Tuzla Etkilenen Mahalleler : Tepeören Mah,Orta Mah,Anadolu Mah Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.02.2022 10:13 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Şile Etkilenen Mahalleler : Kurfallı Mah,İmrenli Mah,Şuayipli Mah,Karacaköy Mah,Akçakese Mah,Bozgoca Mah,Kabakoz Mah Arıza Sebebi : 400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası Açıklama : Şile Şuayipli Mevkii 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır. Başlama Tarihi : 10.02.2022 13:47 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.