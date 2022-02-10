Sular ne zaman gelecek? 10 Ocak İSKİ su kesintisi listesi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
FIFAdan bir devrim daha Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...FIFA'dan bir devrim daha! Ofsayt tartışmaları tarihe karışacak...#Ofsayt
Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...#Albinolar
Milyonluk tabloya kalemle göz çizdiMilyonluk tabloya kalemle göz çizdi!#RUSYA
Altın evden böyle çıkacakAltın evden böyle çıkacak#Altın
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdürKKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: TMT şanlı bir direniş örgütüdür#KKTC
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edinRusya Dışişleri Bakanı Lavrov duyurdu: Ülkeyi terk edin!#Rusya
KKTCyi sarsan suikast İstanbulda Söylemez Kardeşlere gözaltı... Tekneyle kaçmışlarKKTC'yi sarsan suikast! İstanbul'da 'Söylemez Kardeşler'e gözaltı... Tekneyle kaçmışlar#Halil Falyalı
Farkında olmadan büyük ödülü kazandı Devreye dedektifler girdi...Farkında olmadan büyük ödülü kazandı! Devreye dedektifler girdi...#Las Vegas
Tesladan flaş adım Türkiye operasyonu için yeni iş ilanıTesla'dan flaş adım! Türkiye operasyonu için yeni iş ilanı#Tesla
Trafik durdu Sonu görünmüyorTrafik durdu! Sonu görünmüyor#Kar
Yoğun kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi kurtardı Türkiyede ilk kez...Yoğun kaşıntı hastanelik etti, doktorun Kovid şüphesi kurtardı! Türkiye'de ilk kez...#Gaziantep
Beşiktaşta avukata silahlı saldırı Abla bakar mısın deyip ateş açtıBeşiktaş'ta avukata silahlı saldırı! 'Abla bakar mısın' deyip ateş açtı#Beşiktaş
Kılıçdaroğlunun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşindeKılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklaması... AK Partili Dağ: CHP lideri hep bir provokasyon peşinde#Hamza Dağ
Everest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanışEverest’e kafa tutan dağcı: Bunun adı ölümüne tırmanış!#Evereste Tırmanış
Ufacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmiştiUfacık bir mutluluk bulduğunda hayat önüne zorluklar çıkardı: Tekerlekli sandalyedeki milyarderle evlenmişti#Anna Nicole Smith
HABERLERGündem Haberleri

Sular ne zaman gelecek? 10 Ocak İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Şubat Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Şubat Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Ataşehir,Bakırköy ve Şile'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Haberin Devamı

İSKİ su kesintisi 10 Şubat Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Küçükbakkalköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 14:17
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Mimar Sinan Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 14:19
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Yeşilköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 13:59
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Beyoğlu
Etkilenen Mahalleler:Şahkulu Mah,Müeyyetzade Mah,Bereketzade Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 13:02
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler:Emniyettepe Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 13:25
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kağıthane
Etkilenen Mahalleler:Merkez Mah,Hamidiye Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 09:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler:Meclis Mah,Sarıgazi Mah,İnönü Mah,Kemal Türkler Mah,Abdurrahmangazi Mah,Atatürk Mah,Emek Mah
Arıza Sebebi:Ana İsale Hattı Vana Arızası
Açıklama:Sancaktepe İnönü Mah. Demokrasi Cad. Üzerinde 400 Mm Vana Arızası Sebebi İle 900 Mm İsale Hattı Kapatılmıştır.
Başlama Tarihi:10.02.2022 09:49
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Selimpaşa Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 11:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Tuzla
Etkilenen Mahalleler:Tepeören Mah,Orta Mah,Anadolu Mah
Arıza Sebebi:300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 10:13
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şile
Etkilenen Mahalleler:Kurfallı Mah,İmrenli Mah,Şuayipli Mah,Karacaköy Mah,Akçakese Mah,Bozgoca Mah,Kabakoz Mah
Arıza Sebebi:400 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Şile Şuayipli Mevkii 400Mm İsale Hattında Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:10.02.2022 13:47
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 20:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Şişli
Etkilenen Mahalleler:Yayla Mah,Feriköy Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.02.2022 13:43
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.2.2022 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Haberle ilgili daha fazlası:
#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT

BAKMADAN GEÇME!

Siyah ülkenin lanetli beyazları Ve Afrikanın Türk Annesi...

Siyah ülkenin 'lanetli' beyazları! Ve Afrika'nın Türk Annesi...

#Albinolar
Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek

Rusya-Ukrayna gerginliğinde gözler hava durumunda: Rasputitsa erken mi gelecek?

#RUSYA
NFT aleminde her şeyim çalındı paniği Kullanıcılar nerede hata yapıyor

NFT aleminde 'her şeyim çalındı' paniği! Kullanıcılar nerede hata yapıyor?

#NFT