Sular ne zaman gelecek? 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Mart Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Mart Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Fatih'te sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
|Arıza Kesinti
|İlçe
|:
|Fatih
|Etkilenen Mahalleler
|:
|İskenderpaşa Mah
|Arıza Sebebi
|:
|100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
|Başlama Tarihi
|:
|10.03.2022 10:16
|Bitiş Tarihi
|:
|Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.