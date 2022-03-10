Sular ne zaman gelecek? 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi

Haberin Devamı

Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Mart Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Mart Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Fatih'te sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler