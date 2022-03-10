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Sular ne zaman gelecek? 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski
Sular ne zaman gelecek 10 Mart İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 10 Mart Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Mart Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Mart Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Fatih'te sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:İskenderpaşa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.03.2022 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.3.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 

 

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#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#İski

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