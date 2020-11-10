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Haber Giriş: 10.11.2020 - 10:43 | Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 10 Kasım İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek? 10 Kasım İSKİ su kesintisi listesi
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Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Kasım Salı günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Kasım İSKİ su kesintisi kapsamında Küçükçekmece, Sarıyer, Sultangazi, Silivri, Çatalca ve Ümraniye'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

İSKİ su kesintisi 10 Kasım Salı günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

10 KASIM SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ'nin yayımladığı arıza kesinti bitiş tarihleri şu şekilde; 

Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 10:10
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Pınar Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 09:44
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultangazi
Etkilenen Mahalleler:Cebeci Mah
Arıza Sebebi:150 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.11.2020 08:54
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Silivri
Etkilenen Mahalleler:Akören Mah
Arıza Sebebi:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:09.11.2020 23:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Çatalca
Etkilenen Mahalleler:Oklalı Mah,Kaleiçi Mah,Gökçeali Mah
Arıza Sebebi:500 Mm Çaplı Ana İsale Hattı Arızası
Açıklama:Çatalca-Oklalı Hattı Üzerinde Arıza Giderme Çalışmaları Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi:09.11.2020 23:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 12:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Ümraniye
Etkilenen Mahalleler:Parseller Mah,Tatlısu Mah,Necip Fazıl Mah,Madenler Mah,Mehmet Akif Mah,Çamlık Mah,Şerifali Mah,Çakmak Mah,Tepeüstü Mah,Yukarı Dudullu Mah,Cemil Meriç Mah,Dudullu Osb,Aşağı Dudullu Mah,Adem Yavuz Mah,Altınşehir Mah,Huzur Mah,Ihlamurkuyu Mah,Fatih Sultan Mehmet Mah,Esenkent Mah,Esenşehir Mah
Arıza Sebebi:Enerji Kesintisi
Açıklama:Dudullu Terfi Merkezinde Ayedaş Kaynaklı Enerji Kesinti Sebebiyle Beslenen Bölgere Su Verilememektedir.
Başlama Tarihi:10.11.2020 09:38
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.11.2020 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
 
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