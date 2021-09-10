Sular ne zaman gelecek? 10 Eylül İSKİ kesinti ve arıza listesi
10 Eylül Cuma günü, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde su kesintileri yaşanıyor. Su kesintilerinden etkilenen bölgelerde ikamet eden vatandaşlar da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi sitesine girerek suların geleceği saate yönelik araştırma yapıyor. Peki, sular ne zaman gelecek?
İstanbul'un bazı ilçelerinde yer alan bazı mahallerde, bakım onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. İşte, 10 Eylül 2021 su kesintisi listesi...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Çilingir Mah,Boğazköy İstiklal Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:01
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Ataşehir
Etkilenen Mahalleler : Esatpaşa Mah
Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:25
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 22:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Çatalca
Etkilenen Mahalleler : Ferhatpaşa Mah
Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi : 10.09.2021 15:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alipaşa Mah
Arıza Sebebi : 300 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 08:47
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 11.09.2021 tarihinde saat 00:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Pendik
Etkilenen Mahalleler : Göçbeyli Mah
Arıza Sebebi : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 10.09.2021 16:07
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.9.2021 tarihinde saat 19:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.