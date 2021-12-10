Sular ne zaman gelecek? 10 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Fatih, Sultanbeyli sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Arnavutköy Etkilenen Mahalleler : Arnavutköy Merkez Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.12.2021 11:45 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Fatih Etkilenen Mahalleler : Mimar Kemalettin Mah,Mesihpaşa Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi Başlama Tarihi : 10.12.2021 10:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sultanbeyli Etkilenen Mahalleler : Necip Fazıl Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 10.12.2021 09:56 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.