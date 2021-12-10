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Sular ne zaman gelecek? 10 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#İski#Sular Ne Zaman Gelecek#İski Su Kesintisi
Sular ne zaman gelecek 10 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

İSKİ su kesintisi 10 Aralık Cuma günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

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Sular ne zaman gelecek sorusu, 10 Aralık Cuma günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 10 Aralık Cuma günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Fatih, Sultanbeyli sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler:Arnavutköy Merkez Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.12.2021 11:45
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Fatih
Etkilenen Mahalleler:Mimar Kemalettin Mah,Mesihpaşa Mah
Arıza Sebebi:Şebeke Hattı Vana Montajı/Değişimi
Başlama Tarihi:10.12.2021 10:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Necip Fazıl Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.12.2021 09:56
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sultanbeyli
Etkilenen Mahalleler:Adil Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:10.12.2021 11:12
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 10.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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