Sular ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2020 İSKİ arıza kesinti programı
İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 1 Mayıs 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?
Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 1 Mayıs 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 12:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah,Levazım Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,İhsaniye Mah,Işıklar Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 12:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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