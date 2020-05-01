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Haber Giriş: 01.05.2020 - 14:01,Son Güncelleme:

Sular ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2020 İSKİ arıza kesinti programı

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Sular ne zaman gelecek? 1 Mayıs 2020 İSKİ arıza kesinti programı
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İstanbul'un bazı ilçelerinden su kesintisi haberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa ve Anadolu Yakası'nda bazı ilçelerde çeşitli nedenlerle 1 Mayıs 2020 tarihinde su kesintileri yaşanacak. Peki, sular ne zaman gelecek?

Çeşitli nedenlerden dolayı su kesintisi olan bölgelerde ikamet eden vatandaşlar, kesintinin biteceği saate yönelik araştırmalarına hız verdi. İşte, 1 Mayıs 2020 İSKİ su kesintisi hakkında ayrıntılar...

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Terkos Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 09:54
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Arnavutköy
Etkilenen Mahalleler : Bolluca Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:10
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bakırköy
Etkilenen Mahalleler : Yenimahalle
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 12:19
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Bağcılar
Etkilenen Mahalleler : Yenigün Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:43
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Beşiktaş
Etkilenen Mahalleler : Ortaköy Mah,Mecidiye Mah,Levazım Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Deplase Çalışması
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:03
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler : Odayeri Mah,İhsaniye Mah,Işıklar Mah,Akpınar Mah,Ağaçlı Mah
Açıklama : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:05
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 11:57
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Kadıköy
Etkilenen Mahalleler : Göztepe Mah,Fenerbahçe Mah,Erenköy Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 12:32
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 15:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe : Silivri
Etkilenen Mahalleler : Alibey Mah
Açıklama : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi : 01.05.2020 13:39
Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.5.2020 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

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