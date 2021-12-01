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Sular ne zaman gelecek? 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

#Sular Ne Zaman Gelecek#Su Kesintisi#Su Kesintisi 1 Aralık
Sular ne zaman gelecek 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

Sular ne zaman gelecek sorusu, 1 Aralık Perşembe günü bölgelerinde su kesintisi yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ su kesintisi listesi içerisinde yer alan ilçelerde suların ne zaman geleceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar, buna göre hazırlıklı olacak. Peki, 1 Aralık Perşembe günü İSKİ su kesintisi kapsamında Arnavutköy, Ataşehir, Bakırköy, Üsküdar, Sarıyer'de sular ne zaman gelecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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İSKİ su kesintisi 1 Aralık Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti
İlçe:Ataşehir
Etkilenen Mahalleler:Yeni Sahra Mah,Barbaros Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 10:26
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bakırköy
Etkilenen Mahalleler:Ataköy 3-4-11Kısım Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 09:05
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Bağcılar
Etkilenen Mahalleler:Fevzi Çakmak Mah
Arıza Sebebi:Basınç Düşüklüğü
Başlama Tarihi:01.12.2021 12:34
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:K.Çekmece
Etkilenen Mahalleler:İnönü Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 08:23
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Kadıköy
Etkilenen Mahalleler:Osmanağa Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 10:22
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Sarıyer
Etkilenen Mahalleler:Huzur Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 11:11
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Beylerbeyi Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 10:16
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
Arıza Kesinti
İlçe:Üsküdar
Etkilenen Mahalleler:Ferah Mah
Arıza Sebebi:100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası
Başlama Tarihi:01.12.2021 10:28
Bitiş Tarihi:Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
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