Sular ne zaman gelecek? 1 Aralık İSKİ su kesintisi listesi

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İSKİ su kesintisi 1 Aralık Perşembe günü pek çok vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Şu ana kadar pek çok vatandaşın merakla araştırdığı konu olan sular ne zaman gelecek sorusu, İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. Peki, sular ne zaman gelecek? İşte, İSKİ su kesintisi hakkında detaylı bilgiler

Arıza Kesinti İlçe : Ataşehir Etkilenen Mahalleler : Yeni Sahra Mah,Barbaros Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:26 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 18:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bakırköy Etkilenen Mahalleler : Ataköy 3-4-11Kısım Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 09:05 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Bağcılar Etkilenen Mahalleler : Fevzi Çakmak Mah Arıza Sebebi : Basınç Düşüklüğü Başlama Tarihi : 01.12.2021 12:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 16:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : K.Çekmece Etkilenen Mahalleler : İnönü Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 08:23 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kadıköy Etkilenen Mahalleler : Osmanağa Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:22 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Sarıyer Etkilenen Mahalleler : Huzur Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 11:11 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Üsküdar Etkilenen Mahalleler : Beylerbeyi Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 01.12.2021 10:16 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 1.12.2021 tarihinde saat 13:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.