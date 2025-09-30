×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sular çekilince saklı tarih ortaya çıktı! '7 metrelik ayakları görüldü'

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Tahtaköprü Barajı#Tarihi Keşif
Sular çekilince saklı tarih ortaya çıktı 7 metrelik ayakları görüldü
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2025 14:28

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sulama amaçlı olarak 1967 yılında yapılan Tahtaköprü Barajı’nda kuraklık nedeniyle su seviyesi yüzde 30’lara düşünce su altında kalan tarihi Hicaz Demir Yolu’nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.

Haberin Devamı

İslahiye ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yesemek, Şahmaran, Filli Tepe ve Ağalarobası mahalleleri arasındaki Amik Ovası’nı sulayan baraj aynı zamanda göçmen kuşların önemli göç yolu üzerinde bulunuyor.

Sular çekilince saklı tarih ortaya çıktı 7 metrelik ayakları görüldü

Tam kapasiteye ulaşması halinde 454 milyon metreküp depolama hacmi bulunan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle düştü, bazı bölgelerde ise tamamen çekildi. Teknelerle gidilen adalara yürüyerek ve araçlarla gidilebilirken, suların çekilmesiyle tarihi Hicaz Demir Yolu’nun üzerinden geçtiği köprü ayakları ve hattın döşendiği alan gün yüzüne çıktı.
Sular çekilince saklı tarih ortaya çıktı 7 metrelik ayakları görüldü

Barajdaki su seviyesinin 5 yıl sonra kuraklığa bağlı olarak bu kadar düştüğünü belirten İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, bazı bölgelerde suyun çekilmesi ile demiryolu hattının görüldüğünü ifade ederek, “Sulama amaçlı kullanılan Tahtaköprü Barajı’nda su seviyesi kuraklık nedeniyle yüzde 30’lara düştü. Bazı bölgelerde suyun tamamen çekilmesiyle Tarihi Hicaz Demiryolunun geçtiği 20 kilometrelik hattın döşendiği alan ile demiryolu köprüsünün 7 metrelik ayakları ortaya çıktı” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Tahtaköprü Barajı#Tarihi Keşif

BAKMADAN GEÇME!