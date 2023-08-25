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Başakşehir’de barajda sular çekildi, Şamlar köyü ortaya çıktı

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#İstanbul#Baraj#Su
Başakşehir’de barajda sular çekildi, Şamlar köyü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2023 09:48

İstanbul’da Başakşehir’in Şamlar Mahallesi’nde bulunan Şamlar Barajı’ndaki su kuraklığın etkisiyle çekilince yerleşkeler ve köy mezarlığı ortaya çıktı. 69 yaşındaki Mahir Gönen, “Benim dedelerim atalarımda buralı. Ben o mezarlıkta dedemin babaannesine ait mezar taşı bulmuştum." şeklinde konuştu.

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Başakşehir'de bulunan ve 2013 yılında köy statüsünden çıkarılarak mahalle olan Şamlar Mahallesi’nin bir kısmı 1996 yılında yapımına başlanan Sazlıdere Barajı’nın doldurulmasıyla sular altında kaldı. Köyün eski yerleşkesinin su altında kalacağını bilen köy sakinleri, mezarlıkta bulunan cenazelerini başka mezarlıklara defin ederken bazı mezarlıklar ise bırakıldı. Yerleşkenin tamamen sular altında kalmasıyla birlikte 27 yıldır baraj olarak görünen noktanın altında eski Şamlar Köyü olduğu biliniyor.

İstanbul’da bu yıl artan sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle birçok baraj kuruma noktasına gelerek su seviyesi düştü. Sazlıdere Barajı’nın da su seviyesi İSKİ verilerine göre %15,4 seviyesine geriledi. Su seviyesinin azalmasıyla birlikte tarihi Şamlar Köyü de gün yüzüne çıktı. Suyun çekilmesiyle, yüzyıllar öncesinde yapılmış tarihi mezarlığın giriş kapısı, çevresinde örtülü olan duvarlar ve içeride bulunan onlarca mezarlık görüldü. Barajın çekilmesiyle gün yüzüne çıkan tarihi köy dron ile havadan da görüntülendi.

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“BENİM BABAM, BABAANNEM, DEDEM BÜTÜN BÜYÜKLERİM O MEZARLIKTA”

Doğma büyüme Şamlar Mahallesi’nde yaşayan 69 yaşındaki Mahir Gönen, “Benim dedelerim atalarımda buralı. Ben o mezarlıkta dedemin babaannesine ait mezar taşı bulmuştum. 1854 yılında vefat etmiş. Biz o taşta yazılanları okuyamadık tabi bilen birine gösterip öyle anlamıştık ne olduğunu. Camiinin yan tarafına eski mezar taşlarımızı toplayıp getirmiştik hatta. Şamlar Köyü ismini Şam’ın bir beldesinden alıyor, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u fetih ettiği zaman Şam’dan gelenler oraya yerleşmişler ve ilk yerleşkesi öyle olmuş, ismi de öyle geliyor. Şu an sular altında kalan yer büyük bir mahalleydi önceden. Su çekilince meydana çıktı tekrardan. Benim babam, babaannem, dedem bütün büyüklerim o mezarlıktaydı biz sonradan nakil ettik. Eski ve sahipsiz olanlar orada kaldılar. Burası su olunca bazen gelip alkol içiyorlar bu bizi çok rahatsız ediyor ama o insanlar da bilmiyor mezarlık olduğunu bir şey diyemiyoruz” şeklinde konuştu.4

Başakşehir’de barajda sular çekildi, Şamlar köyü ortaya çıktı

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#İstanbul#Baraj#Su

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