Sular 20 metre çekildi, eski Kars - Ardahan karayolu ortaya çıktı

Kars’ta yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında Kars-Göle-Ardahan karayolu, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla birlikte yeniden ortaya çıkarken, sular altında kalan ağaçlar da gün yüzü gördü.
Kars-Ardahan karayolunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Baraj kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de dip seviyeye ulaştı. Eski Kars-Ardahan yolu da tamamen ortaya çıkmış durumda. Baraj sularının çekilmesi eski yapıların, ağaçların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu” dedi.