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Sular 20 metre çekildi, eski Kars - Ardahan karayolu ortaya çıktı

#Kars#Kars Barajı#Ardahan
Sular 20 metre çekildi, eski Kars - Ardahan karayolu ortaya çıktı

Kars Barajı’nın kapaklarının açılmasıyla baraj havzasında sular 20 metre çekilince eski Kars-Ardahan karayolu da ortaya çıktı. Ortaya çıkan karayolu havadan görüntülendi.

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Kars’ta yapımı 2018 yılında tamamlanan ve su tutmaya başlayan Kars Barajı Gölü’nün suları altında Kars-Göle-Ardahan karayolu, baraj kapaklarının açılmasıyla çekilen sularla birlikte yeniden ortaya çıkarken, sular altında kalan ağaçlar da gün yüzü gördü.

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İşte sular çekilince ortaya çıkan yol...İşte sular çekilince ortaya çıkan yol...Haberin Tüm Görselleri

Kars-Ardahan karayolunun yeniden ortaya çıktığını ifade eden vatandaşlar, “Baraj kapaklarının açılmasıyla beraber su seviyesi de dip seviyeye ulaştı. Eski Kars-Ardahan yolu da tamamen ortaya çıkmış durumda. Baraj sularının çekilmesi eski yapıların, ağaçların da gün yüzüne çıkmasına sebep oldu” dedi.

Sular 20 metre çekildi, eski Kars - Ardahan karayolu ortaya çıktı


Suların yaklaşık 20 metre çekildiği baraj havzasında suların çekilmesiyle toprakta derin çatlaklar oluştu. Ortaya çıkan karayolu, ağaçlar ve ev kalıntıları havadan görüntülendi.

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Sular 20 metre çekildi, eski Kars - Ardahan karayolu ortaya çıktı

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#Kars#Kars Barajı#Ardahan

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