Sulama kavgasında öldürülen baba- oğul toprağa verildi, 3 şüpheli tutuklandı

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Karacaören köyü Çiğilözü mevkisinde meydana geldi. Ağaç budayan Mustafa Yıldırım ve oğlu Murat Yıldırım ile aynı yerde arazileri bulunan Selami, Ömer ve Enes Arslan adlı kardeşler arasında sulama nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Selami Arslan yanında bulunan av tüfeği ile Mustafa ile oğlu Murat Yıldırım'a ateş etti. Baba-oğul, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

'BABA VE OĞLU TOPRAĞA VERİLDİ'

Mustafa ve oğlu Murat Yıldırım'ın cenazeleri otopsi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsi işlemleri tamamlanan cenazeler bu sabah yakınlarına teslim edildi. Mustafa ve oğlu Murat Yıldırım için Karacaören köyünde cenaze namazı kılındı. Baba ile oğlunun cenaze namazına yakınları ile köylüler katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğlu köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında babasının ve ağabeyinin öldürülmesine şahit olan Bekir Yıldırım'ın bir hayli üzgün olduğu görüldü.

AYNI AİLEDEN 3 TUTUKLAMA

Olayın ardından kaçan ve jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalanan aynı aileden Selami, Ömer ve Enes Arslan ise jandarmadaki sorgularının ardından dün gece saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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