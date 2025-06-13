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Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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#Sulama Kanalı#Mardin#Derik
Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 09:21

Mardin’in Derik ilçesinde girdiği sulama kanalında kaybolan Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut'un (22) cansız bedenine ulaşıldı.

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Olay, dün akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Ovalı Mahallesi mevkisindeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut, sıcak havadan bunalıp kanala girdi.

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Mahmut kısa süre sonra gözden kaybolurken, ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri (SAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ile İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Taş da olay yerine gelerek, ekiplerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekiplerin çalışması sonucu Mahmut'un saat 05.00 sıralarında cansız bedenine ulaşıldı. Mahmut'un cesedi, sudan çıkarılarak otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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#Sulama Kanalı#Mardin#Derik

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