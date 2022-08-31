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Sulama kanalında kaybolan gencin cansız bedeni bulundu

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#Adana#Yüreğir#Boğulma
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 09:11

Adana'da dün sulama kanalında kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi, Koza Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalına giren bir kişi akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, akıntıya kapılan kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suda sürüklenen kişinin bir süre sonra gözden kaybolması üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bölgeye, İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kıyıdan yapılan aramalarda kayıp kişiye ulaşılamadı. Bunun üzerine dalgıç polisler su altında arama çalışması başlattı.

Bu arada kanalın suyu da kesildi. Kayıp şahsın sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı. Şahsın 28 yaşındaki İlyas Bircan olduğu ve Niğde’den Adana’ya geldiği tespit edildi.

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Bu arada, 15 gün içinde bu bölgede 7 kişi boğuldu. İlyas Bircan, Haziran ayından bu yana Adana’da boğulan 23. kişi oldu.

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#Adana#Yüreğir#Boğulma

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