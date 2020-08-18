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Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)
Haber Giriş: 18.08.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Sulama kanalında düşen çiftçi boğuldu

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Sulama kanalında düşen çiftçi boğuldu
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, sulama kanalına düşen çiftçi Muharrem Salik (56), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Doğanşehir'e bağlı Karaterzi Mahallesi'nde meydana geldi. Çiftçi Muharrem Salik, dolaşmak için geldiği sulama kanalına dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suda arama yapan dalgıç ekipler, Salik'i düştüğü yerin 7 kilometre uzağında boğulmuş olarak buldu.

Muharrem Salik'in cenazesi, ambulansla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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