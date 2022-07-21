Sulama kanalında cansız bedenleri bulunmuştu! Hakkı ve Rafet'e acı veda

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Kıralan Mahallesi'nde 18 Temmuz'da kaybolan Rafet Ergen (9) ile Hakkı Bardan'ı bulmak için arama-kurtarma ekipleri seferber oldu. Sulama kanalı çevresinde görülen 2 arkadaşı bulmak için bölgede yoğunlaşan ekipler, dün Hakkı Bardan'ın cesedine ulaştı. Ekipler, dün akşam saatlerinde ise Rafet Ergen'in cansız bedenini buldu.

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi sonrası Hakkı Bardan'ın cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Bardan'ın cenazesi, Kıralan Mahallesi'ne getirildi.

Buradaki namaza baba Duran Bardan, dede Hakkı Bardan ve aile yakınlarının yanı sıra İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, Baklan Belediye Başkanı Yusuf Gülsever de katıldı. Namazın ardından Bardan'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Öğleden sonra ise 9 yaşındaki Rafet, evine getirilerek helallik alındı. Ailenin gözyaşları içinde son kez baktığı Rafet, mahalle caminde kılınan cenaze namazının ardından son yolcuğuna uğurlandı.

Hakkı Bardan - Rafet Ergen