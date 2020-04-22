Sulama kanalına uçtu! 2 kişi yaralandı...

Kaza, Seyhan ilçesi Kıyı Boyu Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde otomobiliyle seyir halinde olan Hasan Akar, sol ön tarafında aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpmamak için akan trafikte sağ tarafa ani manevra yaptı. Sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil yolun sağ tarafında bulunan sulama kanalına uçtu. Bu sırada panik yapan Yasin Yalçın kontrolündeki motosiklet devrildi. Sulama kanalına uçan otomobilinden çevredekilerin yardımıyla çıkan Hasan Akar, kazadan yara almadan kurtulurken, motosikletin sürücüsü Yasın Yalçın ve arkasında oturan Kemal Çınar yaralandı. Yaralı 2 genç olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Gençlerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Kaza sonucu kanala uçan Akar’a ait otomobil ise akıntı ile metrelerce sürüklenirken polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.







