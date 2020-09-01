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Cemal YILDIRIM/AYDIN, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 17:43 | Son Güncelleme:

Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti

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Sulama kanalına uçan otomobilin kadın sürücüsü hayatını kaybetti
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AYDIN'da, Ayşegül Aydın (29) kontrolünden çıkan otomobilinin sulama kanalına düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Efeler ilçesine bağlı hayvan pazarı yakınındaki sulama kanalında yaşandı. Su kanalına otomobil düştüğünü gören vatandaşlar, polisi aradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi, sevk edildi. Ekipler, su altındaki otomobili çıkarttıklarında sürücü Ayşegül Aydın (29) ile karşılaştı Hemen ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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