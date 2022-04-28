Sulama kanalına giren genç boğuldu

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Olay, Konya’nın Alibeyhüyüğü Mahallesi'nde sulama kanalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşları ile birlikte gölete giden 21 yaşındaki Afganistan uyruklu Abdurraşit Abdul Ali, serinlemek için arkadaşlarıyla suya girdi. Bir süre sonra sudan çıkmadığını fark eden gencin arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gölette genci aramak için çalışma başlatan ekipler, bir süre sonra 21 yaşındaki gencin cansız bedenini suda boğulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde Abdurraşit Abdul Ali'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.