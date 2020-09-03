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Gündem
Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 03.09.2020 - 17:02 | Son Güncelleme:

Sulama kanalına giren Afgan çoban boğuldu

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Sulama kanalına giren Afgan çoban boğuldu
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KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, Afganistan uyruklu çoban Suuba Tullah (28) serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında Elbaşı Mahallesi yakınlarındaki Devlet Su İşleri'ne ait Bahçecik sulama kanalında meydana geldi. İlçede çobanlık yapan Suuba Tullah, hayvanları ahıra götürdükten sonra serinlemek için sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen Afgan çoban, daha sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren çalışması sonunda Afgan çobanın cansız bedeni bulundu. Tullah'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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