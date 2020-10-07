Sulama kanalına düşen otomobildeki kadını vatandaş kurtardı



Olay, saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesindeki Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınındaki Yeşil Bulvar’da meydana geldi. Caner Bacaksız yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Caner Bacaksız, otomobilden kendi imkanlarıyla kurtulurken, yanında bulunan, ismi açıklanmayan kadın araçta mahsur kaldı.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne çocuğunu tedavi ettirmeye gelen Şuayip Tek, kazayı görünce kanala atladı. Tek, çevredekilerin de yardımıyla kadını araçtan kurtararak sudan çıkarttı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, kanaldan çıkarılan 2 kişiyi ambulansla hastaneye götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYNI KAZAYI KENDİSİ DE YAŞAMIŞ

Şuayip Tek, yaptığı açıklamada, kendisinin de 2 yıl önce Kozan ilçesinde eşi Emine Tek ve bir arkadaşıyla birlikte otomobiliyle giderken direksiyon hakimiyetini kaybedip sulama kanalına düştüğünü kaydetti. Olay anında yaşananları anlatan Tek, "Çocuğum hastanede yatıyordu. Bir şeyler atıştırmak için dışarı çıktım. Yol kenarında yürürken karşıdan gelen araç savrularak, kanala düştü. Yol kavisli olunca savruldu ve düz bir şekilde takla atmadan kanala girdi. Ben de atladım. Sürücü arkadaş camdan çıktı. İyi kötü yüzme biliyordu. Kadın ise battı. Çevredeki bir kişi ile birlikte ben kadını kolundan tutup kenara çıkardık" dedi.