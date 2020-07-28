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Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)
Haber Giriş: 28.07.2020 - 01:33,Son Güncelleme:

Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Sulama kanalına düşen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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Kayseri'de, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu sürücü ile arkadaşı yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Aykut T. (31) yönetimindeki 38 ADN 503 plakalı otomobil, iddiaya göre  aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu korkulukları aşarak 3 metre derinliğindeki sulama kanalına düştü. Kazada sürücü Aykut T. ve yanında bulunan arkadaşı Onur B. hurdaya dönen otomobilde sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbarla gelen itfaiye ekiplerince sürücü ve arkadaşı  sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sulama kanalına düşen otomobil ise çekici yardımıyla çıkarıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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